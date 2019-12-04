Росздравнадзор сообщил о сокращении количества некачественных лекарств в аптеках

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко отметил сокращение количества ненадлежащих лекарственных препаратов в российских аптеках.

«На сегодняшний день количество недоброкачественных препаратов в сети аптечной РФ за последние три года уменьшилось практически в два раза», — цитирует «РИА Новости» заявление Мурашко на брифинге по воспроизведенным лекарственным препаратам 4 декабря.

Он сообщил, что в настоящее время в рамках системы российского контроля проверяются показатели качества лекарств и проводятся совместные исследования со специалистами из других стран.

По словам Мурашко, в случае претензий к качеству препарата может быть введен посерийный контроль продукции, ее снятие с производства или уголовная ответственность за выпуск недоброкачественных средств.

2 декабря стало известно, что средняя цена проданных в стране лекарств в октябре 2019 года выросла на 6,9% по сравнению с прошлогодними показателями.