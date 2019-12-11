Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальный фонд ОМС Московской области начали разработку сервиса, который позволит россиянам обращаться в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС. Для получения медпомощи будет достаточно предъявить паспорт.

«Проверка действующего страхования будет осуществляться в регистратуре медицинской организации в режиме реального времени», — цитирует сообщение пресс-службы ФОМС телеканал RT 11 декабря.

Использование сервиса не будет обязательным, и каждый регион сам решит задействовать его или нет. В ФОМС также напомнили, что вскоре для россиян станут доступны цифровые полисы ОМС (образ документа можно будет хранить даже на смартфоне).

Однако для реализации обоих вариантов необходимо внесение изменений в нормативно-правовые акты и законодательство ФОМС. Поправки планируют закрепить в марте 2020 года. Тем не менее бумажные версии будут также выдаваться и считаться действительными.

21 ноября сообщалось, что согласно данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), полисом ОМС пользуются 92% россиян.

Из функций страховых представителей самыми востребованными у пациентов стали контроль за качеством услуг, соблюдение сроков госпитализации и информирование населения.