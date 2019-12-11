Прямой эфир

Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальный фонд ОМС Московской области начали разработку сервиса, который позволит россиянам обращаться в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС. Для получения медпомощи будет достаточно предъявить паспорт.

Докторам прописали: президент сосредоточился на медицине
Владимир Путин раскритиковал чиновников за излишнюю экономию на здравоохранении

«Проверка действующего страхования будет осуществляться в регистратуре медицинской организации в режиме реального времени», — цитирует сообщение пресс-службы ФОМС телеканал RT 11 декабря.

Использование сервиса не будет обязательным, и каждый регион сам решит задействовать его или нет. В ФОМС также напомнили, что вскоре для россиян станут доступны цифровые полисы ОМС (образ документа можно будет хранить даже на смартфоне).

Однако для реализации обоих вариантов необходимо внесение изменений в нормативно-правовые акты и законодательство ФОМС. Поправки планируют закрепить в марте 2020 года. Тем не менее бумажные версии будут также выдаваться и считаться действительными.

21 ноября сообщалось, что согласно данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), полисом ОМС пользуются 92% россиян.

Из функций страховых представителей самыми востребованными у пациентов стали контроль за качеством услуг, соблюдение сроков госпитализации и информирование населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Скорая помощь Москвы заняла второе место по эффективности среди мегаполисов мира
На модернизацию первичного звена медицины выделят еще 550 млрд рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019