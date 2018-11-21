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Более 92% граждан РФ используют полис ОМС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Согласно данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 92% россиян пользуются полисом обязательного медицинского страхования (ОМС).

56% граждан обращались в медицинские учреждения по полису в течение последнего года. Лишь 2% россиян отметили, что у них в принципе нет медицинского страхового полиса.

Из функций страховых представителей самыми востребованными у пациентов стали контроль за качеством услуг, соблюдение сроков госпитализации и информирование населения. При этом самой важной информацией граждане назвали данные перечня бесплатных услуг по ОМС и информацию о правах пациентов, сообщается на сайте ВЦИОМа.

20 ноября член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил законопроект, согласно которому неработающих россиян предполагается штрафовать за неуплату взносов. В том числе и за неуплату в фонды ОМС. Он привел данные Счетной палаты, согласно которым только в территориальные фонды ОМС регионы перечисляют за неработающее население от 600 млрд до 650 млрд рублей.

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