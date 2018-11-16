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Путин призвал улучшить систему обеспечения граждан лекарствами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин призвал поднять систему обеспечения граждан РФ лекарственными средствами на более высокий уровень. Об этом он заявил на совещании 16 ноября.

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«Необходимо поднять на новый, более высокий уровень всю систему обеспечения лекарственными средствами. Разумеется, жду от правительства конкретных и четких предложений и мер на этот счет», — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем глава государства отметил, что запуск специальной системы мониторинга и контроля закупок лекарств для государственных нужд позволит не допустить завышения цен на медикаменты и рационально использовать бюджетные средства, пишет «Интерфакс».

По словам Путина, сэкономленные деньги можно будет направить на повышение качества льготного обеспечения лекарствами, повысить их доступность и расширить список льготников.

16 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев обсудил с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко возможность включения региона в пилотный проект по бесплатному обеспечению детей лекарствами.

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