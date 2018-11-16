Путин призвал улучшить систему обеспечения граждан лекарствами

Президент России Владимир Путин призвал поднять систему обеспечения граждан РФ лекарственными средствами на более высокий уровень. Об этом он заявил на совещании 16 ноября.

«Необходимо поднять на новый, более высокий уровень всю систему обеспечения лекарственными средствами. Разумеется, жду от правительства конкретных и четких предложений и мер на этот счет», — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем глава государства отметил, что запуск специальной системы мониторинга и контроля закупок лекарств для государственных нужд позволит не допустить завышения цен на медикаменты и рационально использовать бюджетные средства, пишет «Интерфакс».

По словам Путина, сэкономленные деньги можно будет направить на повышение качества льготного обеспечения лекарствами, повысить их доступность и расширить список льготников.

16 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев обсудил с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко возможность включения региона в пилотный проект по бесплатному обеспечению детей лекарствами.