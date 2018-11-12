Путин призвал к предотвращению закупок лекарств по завышенным ценам

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в понедельник, 12 ноября, призвал к предотвращению закупок лекарств по завышенным ценам.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила главе государства, что до 2020 года к информационной аналитической системе подключат все региональные сегменты подсистемы управления льготным лекарственным обеспечением. По ее словам, это даст возможность каждому региону самостоятельно контролировать процесс планирования и обеспечения закупок медикаментов, передает ТАСС.

Путин отметил, что целью информационной аналитической системы является предотвращение закупок лекарств по завышенным ценам.

«Конечная цель — это предотвращение закупок по завышенным ценам. И, соответственно, дальше перекладывания этого на плечи граждан. Эта система должна препятствовать такому негативному развитию событий», — заявил президент.

По словам Скворцовой, предварительные данные показывают, что по ряду однородных групп лекарств цена уже сейчас снижается на 10–15%.

«Но расширение перечня взаимозаменяемых препаратов позволит, как нам представляется, снизить более существенно», — отметила министр.

В июле президент России Владимир Путин поручил правительству обратить внимание на проблемы обеспечения лекарствами льготных категорий граждан и решить эти задачи. Он отметил, что проблема доступности бесплатных препаратов для льготников по-прежнему остается крайне острой.