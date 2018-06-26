Пациенты смогут получить рецепт на льготные лекарства на 3 месяца

В Москве пациенты-льготники могут получить у врача рецепт на лекарства с длительностью приема до 90 дней. Приобрести препараты можно в аптеках, где действуют льготы, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

В список льготных лекарств входят препараты для лечения ишемической болезни сердца, хронического бронхита, аллергического ринита и других заболеваний. Это удобно для тех, кто надолго уезжает из города. Решение о выдаче рецепта на длительный срок принимает только лечащий врач.

«Прошлым летом в Москве было отпущено более 3,5 млн льготных рецептов, а благодаря активной информатизации столичной медицины подавляющее количество рецептов уже выписывается в электронном виде», — цитирует Хрипуна сайт Мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что до конца 2018 года в Москве будут модернизированы порядка 150 льготных аптечных пунктов, расположенных в поликлиниках и больницах департамента здравоохранения города. Обслуживать пациентов смогут два фармацевта одновременно, что снизит риск возникновения очередей.