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Пациенты смогут получить рецепт на льготные лекарства на 3 месяца

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Фото: Depositphotos
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В Москве пациенты-льготники могут получить у врача рецепт на лекарства с длительностью приема до 90 дней. Приобрести препараты можно в аптеках, где действуют льготы, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

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В список льготных лекарств входят препараты для лечения ишемической болезни сердца, хронического бронхита, аллергического ринита и других заболеваний. Это удобно для тех, кто надолго уезжает из города. Решение о выдаче рецепта на длительный срок принимает только лечащий врач.

«Прошлым летом в Москве было отпущено более 3,5 млн льготных рецептов, а благодаря активной информатизации столичной медицины подавляющее количество рецептов уже выписывается в электронном виде», — цитирует Хрипуна сайт Мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что до конца 2018 года в Москве будут модернизированы порядка 150 льготных аптечных пунктов, расположенных в поликлиниках и больницах департамента здравоохранения города. Обслуживать пациентов смогут два фармацевта одновременно, что снизит риск возникновения очередей.

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