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Около 150 льготных аптечных пунктов обновят в Москве до конца 2018 года

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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До конца 2018 года в Москве будут модернизированы порядка 150 льготных аптечных пунктов, расположенных в поликлиниках и больницах департамента здравоохранения города. Об этом сообщает сайт столичной мэрии.

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«Вместо небольших помещений с окном в стене, через которое фармацевты выдавали бесплатные лекарства по рецепту, появятся полноценные аптечные пункты», — приводит сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва». Отмечается, что помещения станут болеет просторными, в них появятся отдельные витрины и прозрачные перегородки, а рабочее пространство фармацевта разделят на функциональные зоны.

В материале также сказано, что обслуживать пациентов смогут два фармацевта одновременно, что поможет снизит риск возникновения очереди. Для ожидающих рядом с аптечными пунктами установят банкетки, а у каждого окна — полки для сумок. Помимо этого, изменится и техническое оснащение таких аптек, в которых появятся компьютеры, сканеры штрих-кодов, принтеры, фармацевтические холодильники и другое необходимое оборудование.

Сейчас в Москве действуют больше 260 льготных аптечных пунктов, где пациенты любой категории при наличии рецепта от лечащего врача могут получить лекарства бесплатно или со скидкой.

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