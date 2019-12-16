Песков не стал комментировать конфликт тренеров по фигурному катанию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфликт между тренерами по фигурному катанию не относится к компетенции Кремля.

«Я думаю, что мой коллега Колобков в случае необходимости это прокомментирует», — отметил он в разговоре с журналистами 16 декабря.

Причиной конфликта стал комментарий заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой на заявление фигуристки Алины Загитовой о приостановке карьеры и отсутствии желания выступать. Тарасова выразила уверенность, что фигуристка уже не вернется в большой спорт. Вместе с этим олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал причиной приостановки карьеры высокую конкуренцию в команде тренера Этери Тутберидзе.

15 декабря тренерский штаб Тутберидзе ответил на заявления Плющенко и Тарасовой.