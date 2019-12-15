Тарасова резко отреагировала на заявление штаба Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отказалась комментировать заявление наставницы фигуристки Алины Загитовой Этери Тутберидзе, которая обвинила ее в нелюбви к фигуристке.

«Идите к чертовой матери все вместе взятые!» — заявила Тарасова корреспонденту радиостанции «Говорит Москва» в воскресенье, 15 декабря, который задал соответствующий вопрос.

Причиной конфликта стал комментарий Тарасовой на заявление Загитовой о приостановке карьеры из-за отсутствия желания выступать. Прославленный тренер выразила мнение, что фигуристка уже не вернется в большой спорт.

В результате со стороны штаба Тутберидзе последовал резкий ответ.