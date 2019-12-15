Плющенко обвинил команду Тутберидзе в работе только с готовыми спортсменами

Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что тренер Этери Тутберидзе и ее команда работают только с готовыми спортсменами, а не воспитывают их с нуля.

«Напомните мне, кстати, кого вы воспитали с нуля? Может быть, Сашу Трусову или Камилу Валиеву, Алену Косторную или Анну Щербакову? Олимпийских чемпионок Юлю Липницкую или Алину Загитову? Ведь всем известно, что «Тутберидзе-тим» берет только готовых детей с тройными прыжками, чтобы излишне не париться. В переманивании Вам, конечно, равных нет», — написал Плющенко в Instagram в воскресенье, 15 декабря.

Ранее в этот день тренерский штаб Этери Тутберидзе жестко отреагировал на заявления заслуженного тренера Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко о приостановке карьеры фигуристки Алины Загитовой из-за отсутствия желания выступать.

Комментируя новость, Тарасова выразила мнение, что фигуристка уже не вернется в большой спорт. В результате со стороны штаба Тутберидзе последовал резкий ответ. Плющенко же и вовсе отказались считать тренером, заявив, что он не смог ничему научить ни одного спортсмена.