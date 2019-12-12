По факту угроз сыну Плющенко возбудили уголовное дело

В Московской области возбудили уголовное дело по факту угроз жизни шестилетнего сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщил адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы пары, передает ТАСС.

Дело возбудили по статье УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» (ч. 1 ст. 119). По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Татьяны Петровой, полиция ведет поиск подозреваемого в преступлении.

Рудковская в Telegram-канале пообещала крупную сумму за помощь в поимке злоумышленников. «1,5 млн рублей тем, кто сдаст эту шайку-лейку! Связь через наших адвокатов! Телефоны выше! Деньги завтра им передам в сейф! Анонимность гарантирую!» — приводит ее слова телеканал «360».

13 ноября сообщалось, что в управление МВД России по Одинцовскому городскому округу поступило заявление от адвоката родителей несовершеннолетнего ребенка об угрозе неизвестным его жизни и здоровью, а также вымогательстве денежных средств, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Евгений Плющенко подтвердил информацию, уточнив, что угрозы поступают на протяжении длительного времени.

Уголовное дело было возбуждено после заявления адвоката. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемого.