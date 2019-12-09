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Плющенко пробил коньком трубу с водой после прыжка на льду

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Фото: instagram.com
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Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко упал на лед и пробил используемую для заливки катка трубу после прыжка на шоу в румынском городе Клуже. Об этом 8 декабря сообщила в своем Instagram супруга спортсмена Яна Рудковская.

Она связала инцидент с плохим состоянием льда на стадионе.

«Когда мы приехали на площадку и увидели, в каком состоянии намороженный лед, то были в шоке. Была просто лужа, из нее торчали трубки, и лед только начинал подмерзать», — сообщила Рудковская.

По ее словам, шоу Kings on Ice пришлось переносить с вечера на утро следующего дня. За это время лед подмерз, но был очень тонким. Однако, Плющенко и его сын Александр решили не отменять выступление.

«Женя впервые за всю историю всех его шоу упал с прыжка, попал в трубку и пробил ее, после чего все в зале увидели фонтан», — отметила Рудковская.

Она добавила, что организаторы выступления планируют подать в суд на компанию по подготовке льда.

В апреле сообщалось, что Плющенко получил от властей Москвы разрешение на строительство новой ледовой арены в столице.

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