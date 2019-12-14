Эксперт не связала уход Загитовой с конкуренцией в группе Тутберидзе

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко считает, что решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой прервать карьеру нельзя объяснить только возросшей конкуренцией в женском одиночном катании.

«Прогресс неумолим. Сокрушатьcя на тему того, что Алина не будет кататься еще пять лет? Но разве мы может знать наверняка, хотела бы ли она выступать так долго, не будь рядом молодых соперников по тренировочной группе? Сейчас же Алина понимает, что своим уходом никого не подводит. А будь она одна единственная у нас, и соберись она просто замуж, к примеру? Что бы было тогда? Я считаю, что юные девочки — вовсе не помеха. Сейчас Алина хочет покататься в шоу, заработать денег на своем имени, на которое работала очень много лет. Почему нет?» — сказала Гончаренко в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

С этого сезона во взрослой группе выступают три воспитанницы Тутберидзе, бывшие лучшие юниорки мира Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. В декабре 2018 года они заняли весь подиум на чемпионате России, а в декабре 2019-го завоевали все медали в финале Гран-при в Турине. Загитова была второй после короткой программы, но из-за ошибки в прокате произвольного номера на фоне сильного выступления конкуренток в итоге осталась последней, шестой. Гончаренко предложила обратить внимание на достижения спортсменки до последнего старта.

«Алина — самая титулованная фигуристка, из выступающих сейчас. И она оставила неизгладимый след в фигурном катании. Ее решение нужно принимать с уважением, хочется поменьше вздохов на эту тему. Никто не умер, человек так решил, и не надо гадать, почему. Мне кажется, что она понимает все за и против. Сейчас у Загитовой есть имя, ее все очень любят, у Алины сложился идеальный образ. И в принципе, уходить на хорошей волне — это правильно», — сказала тренер.

13 декабря Алина Загитова объявила о том, что пропустит все ключевые старты сезона, но будет выступать в шоу и тренироваться в группе Этери Тутберидзе. В своем заявлении 17-летняя спортсменка обратила внимание на то, что сейчас у нее нет мотивации выходить на соревнования. Фигуристка за карьеру выиграла все существующие значимые турниры — Олимпийские игры, чемпионат России, Европы и мира, финал Гран-при.