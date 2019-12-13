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Тарасова прокомментировала решение Загитовой сделать паузу в карьере

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский тренер Татьяна Тарасова считает, что приостановившая карьеру фигуристка Алина Загитова уже не вернется в большой спорт. Об этом в пятницу, 13 декабря, она рассказала ТАСС.

«Мы хотим ей счастливой жизни, она любимица многих людей в стране, главное, чтобы у нее в жизни всё сложилось. Конечно, она не вернется, я так думаю», — приводит ее слова агентство.

Тарасова выразила сожаление, что «только тремя программами измеряется продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки». Однако подчеркнула, что уважает решение Алины, поскольку та «сама распоряжается своей жизнью».

Кроме того, тренер уточнила, что Загитова не уходит «на улицу», а продолжит свои выступления в рамках шоу фигуристки Татьяны Навки.

Ранее в пятницу олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании в эфире Первого канала заявила о приостановке своего участия в соревнованиях. Загитова сослалась на отсутствие желания выступать.

На прошлой неделе спортсменка заняла последнее место в финале Гран-при в Турине, а в ноябре фигуристка показала худший результат в короткой программе за два года своей карьеры во время выступления на Гран-при Японии в Саппоро.

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