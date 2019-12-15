Тутберидзе объяснила приостановку карьеры Загитовой

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала решение своей подопечной фигуристки Алины Загитовой приостановить участие в соревнованиях.

По ее словам, олимпийская чемпионка озвучивала желание приостановить карьеру в течение полутора лет.

«Это уже была какая-то просьба, летом она просила хотя бы паузу, хотела сама прийти к тому решению, что хочет соревноваться», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

При этом специалист отметила, что Загитова продолжит тренироваться, чтобы в любой момент иметь возможность вернуться к соревнованиям.

«Она очень красиво катается, и сама по себе очень красива на льду. Поэтому мы всем тренерским составом, федерацией пытались убедить ее продолжить. Мне кажется, Алина всё равно без этого не сможет, просто ей нужно прийти к этому самой», — указала Тутберидзе.

14 декабря тренерский штаб Этери Тутберидзе жестко ответил заслуженному тренеру по фигурному катанию Татьяне Тарасовой и олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко на критику в адрес Загитовой.