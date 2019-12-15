Тренерский штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко

Тренерский штаб Этери Тутберидзе жестко отреагировал на заявления Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко о приостановке карьеры фигуристки Алины Загитовой.

13 декабря олимпийская чемпионка сообщила о приостановке своего участия в соревнованиях из-за отсутствия желания выступать.

Комментируя новость, заслуженный тренер Татьяна Тарасова выразила мнение, что фигуристка уже не вернется в большой спорт. В свою очередь олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал причиной приостановки карьеры высокую конкуренцию в команде Тутберидзе, пишет «Газета.ру».

В результате со стороны штаба Тутберидзе последовал резкий ответ.

« Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае, остальным нашим спортсменам, хочется пожелать, немного меньше вашей любви и заботы», — говорится в заявлении тренерской команды в Instagram.

Плющенко же штаб и вовсе отказался считать тренером, заявив, что он не смог ничему научить ни одного спортсмена.

«Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы ни пытались унизить нас в ее глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена», — добавляется в сообщении.

14 декабря заслуженный тренер России Инна Гончаренко после сообщения о паузе в соревнованиях 17-летней Загитовой предложила для честной конкуренции разделить женское фигурное катание на две возрастные группы.