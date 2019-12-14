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Тренер после ухода Загитовой предложила разделить возраст в женском катании

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко считает, что для честной конкуренции женское фигурное катание можно разделить на две возрастные группы.

Это заявление она сделала после того, как 17-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова взяла паузу в карьере.

«Почему во взрослом женском одиночном катании, раз женский организм так отличается от мужского, не сделать, к примеру, одну подгруппу с 15 до 18 лет, а другая с 18 лет и старше? Будет больше награжденных и кумиров. Будет интереснее, а у спортсменов — больше шансов. Соревнования будут разноплановые: где-то более прыжковые девочки, а где-то — более зрелое катание. В итоге будут довольны все, и споры на эту темы закончатся. Просто поднять возрастной ценз до 18 лет? Это нечестно и странно. Почему так не сделают, не понимаю», — сказала Гончаренко в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

В группе Тутберидзе в этом сезоне на взрослом уровне дебютировали Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова, которые заняли три призовых места в финале Гран-при в Турине. Загитова на этих соревнованиях в начале декабря осталась на последнем, шестом месте.

Щербакова, Трусова и Косторная в 2018 году заняли весь подиум на чемпионате России, но из-за возрастного ценза не смогли поехать на чемпионаты Европы и мира. На ЧМ-2019 победила Загитова, которая вместе с тем собрала победы на всех существующих крупных соревнованиях. У фигуристки есть титул олимпийской чемпионки, золотые медали чемпионатов России, Европы, мира и финала Гран-при.

13 декабря Алина Загитова объявила о том, что пропустит все ключевые старты сезона, но будет выступать в шоу и тренироваться в группе Этери Тутберидзе. В своем заявлении спортсменка обратила внимание на то, что сейчас у нее нет мотивации выходить на соревнования.

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