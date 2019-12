Грета Тунберг оправдалась за фото на полу «переполненного» поезда

Экоактивистка Грета Тунберг опубликовала на странице в Twitter фото на полу «переполненного поезда». После комментария «Немецких железных дорог» оказалось, что школьница ехала в вагоне первого класса.

Снимок появился на странице девушки 15 декабря во время ее возвращения из Мадрида в Стокгольм. Она сидела на полу вагона в окружении чемоданов.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o