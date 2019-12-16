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Грета Тунберг оправдалась за фото на полу «переполненного» поезда

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Фото: Twitter.com/@GretaThunberg
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Экоактивистка Грета Тунберг опубликовала на странице в Twitter фото на полу «переполненного поезда». После комментария «Немецких железных дорог» оказалось, что школьница ехала в вагоне первого класса.

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Снимок появился на странице девушки 15 декабря во время ее возвращения из Мадрида в Стокгольм. Она сидела на полу вагона в окружении чемоданов.

Через несколько часов перевозчик — компания Deutsche Bahn — ответила на эту публикацию в Twitter. Девушку поблагодарили за борьбу с изменением климата и выбор «экологического поезда». «Было бы еще лучше, если бы вы также рассказали, насколько компетентной и дружелюбной была команда, обслуживавшая вас в вагоне первого класса», — отметили в компании.

По данным Deutsche Bahn, Грета Тунберг путешествовала первым классом на маршруте Кассель–Гамбург, а члены ее команды заняли места в первом классе во Франкфурте.

После этого пользователи соцсети стали критиковать Тунберг, назвав фото поездки на полу «PR-уловкой». Тогда шведка ответила перевозчику, уточнив, что место в вагоне первого класса она получила только в Гёттингене, а до этого сидела на полу в двух разных поездах.

13 декабря Тунберг заявила о необходимости отпуска после многомесячных кампаний по защите окружающей среды и борьбы с изменением климата.

Школьница из Швеции прославилась на весь мир после своего эмоционального выступления в ООН 24 сентября. Тогда она заявила о гибели людей и экосистем из-за изменения климата и обвинила политиков в том, что они думают при этом о деньгах.

3 декабря стало известно, что Грета Тунберг приплыла из США в Португалию на катамаране, поскольку из-за вреда экологии отказалась от авиаперелетов.

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