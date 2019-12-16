Прямой эфир

В США рассказали о режиме использования военных баз в Турции

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США используют турецкие военные базы только с разрешения Турции. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщил ТАСС представитель Пентагона, комментируя угрозу Анкары закрыть базы для американских войск.

К обороне способность: Анкара не откажется от С-400 из-за санкций США
Американские меры не повлияют на дальнейшие поставки российских комплексов

«Присутствие сил США на турецких базах, в том числе на базе Инджирлик, осуществляется с разрешения правительства Турции. Мы рассматриваем статус наших сил в Турции как символ нашей многолетней приверженности сотрудничеству и защите нашего союзника по НАТО и стратегического партнера», — цитирует агентство собеседника в Пентагоне.

Он добавил, что Вашингтон стремится сохранить хорошие отношения, призывая при этом Турцию проводить более конструктивную политику в отношении С-400 и других сфер разногласий.

15 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может закрыть авиабазу Инджирлик для США в случае введения Вашингтоном санкций против Анкары за приобретение российских зенитных ракетных систем С-400.

11 декабря комитет по международным делам сената США принял законопроект о введении санкций в отношении Турции из-за закупки С-400.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. Против соглашения выступили США. Вашингтон пригрозил Турции санкциями и исключил ее из программы по истребителям пятого поколения F-35. Американский президент Дональд Трамп впоследствии неоднократно грозил турецким властям «огромными проблемами» после покупки С-400. Поставки комплексов начались в середине июля.

Ранее в декабре Эрдоган заявил о нежелании отказываться от С-400.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава МО Турции заявил о вынужденной покупке С-400 у РФ из-за отказа Запада продавать ПРО
Турция выразила желание приобрести американские системы Patriot

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019