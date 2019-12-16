В США рассказали о режиме использования военных баз в Турции

США используют турецкие военные базы только с разрешения Турции. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщил ТАСС представитель Пентагона, комментируя угрозу Анкары закрыть базы для американских войск.

«Присутствие сил США на турецких базах, в том числе на базе Инджирлик, осуществляется с разрешения правительства Турции. Мы рассматриваем статус наших сил в Турции как символ нашей многолетней приверженности сотрудничеству и защите нашего союзника по НАТО и стратегического партнера», — цитирует агентство собеседника в Пентагоне.

Он добавил, что Вашингтон стремится сохранить хорошие отношения, призывая при этом Турцию проводить более конструктивную политику в отношении С-400 и других сфер разногласий.

15 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может закрыть авиабазу Инджирлик для США в случае введения Вашингтоном санкций против Анкары за приобретение российских зенитных ракетных систем С-400.

11 декабря комитет по международным делам сената США принял законопроект о введении санкций в отношении Турции из-за закупки С-400.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. Против соглашения выступили США. Вашингтон пригрозил Турции санкциями и исключил ее из программы по истребителям пятого поколения F-35. Американский президент Дональд Трамп впоследствии неоднократно грозил турецким властям «огромными проблемами» после покупки С-400. Поставки комплексов начались в середине июля.

Ранее в декабре Эрдоган заявил о нежелании отказываться от С-400.