Турция выразила желание приобрести американские системы Patriot

Турция готова приобрести американские системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot, заявил 14 декабря министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Анкара верит, что, несмотря на противоречия, всё еще является партнером Вашингтона.

«Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это сделано. Предложение России было более выгодным, и мы его приняли. Сейчас мы готовы купить систему Patriot от США, ждем их ответа», — сказал Чавушоглу на Дохийском форуме в Катаре.

При этом он указал, что в случае введения американцами санкций против Турции из-за приобретения С-400 Анкара примет ответные меры, пишет «РИА Новости».

11 декабря стало известно, что комитет по международным делам сената США принял проект о введении санкций в отношении Турции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

В документе предусматривается запрет на продажу Турции американского оружия.

Тогда Чавушоглу заявил, что в ответ Анкара может закрыть американские авиабазы Инджирлик и Кюреджик. На последней расположена радиолокационная станция оповещения о ракетной атаке, которая также является частью системы ПРО НАТО в Европе.