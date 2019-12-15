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Турция выразила желание приобрести американские системы Patriot

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Фото: Global Look Press/Jens Büttner/ZB
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Турция готова приобрести американские системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot, заявил 14 декабря министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

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По его словам, Анкара верит, что, несмотря на противоречия, всё еще является партнером Вашингтона.

«Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это сделано. Предложение России было более выгодным, и мы его приняли. Сейчас мы готовы купить систему Patriot от США, ждем их ответа», — сказал Чавушоглу на Дохийском форуме в Катаре.

При этом он указал, что в случае введения американцами санкций против Турции из-за приобретения С-400 Анкара примет ответные меры, пишет «РИА Новости».

11 декабря стало известно, что комитет по международным делам сената США принял проект о введении санкций в отношении Турции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

В документе предусматривается запрет на продажу Турции американского оружия.

Тогда Чавушоглу заявил, что в ответ Анкара может закрыть американские авиабазы Инджирлик и Кюреджик. На последней расположена радиолокационная станция оповещения о ракетной атаке, которая также является частью системы ПРО НАТО в Европе.

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