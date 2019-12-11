Комитет сената США принял законопроект о санкциях против Турции из-за С-400

Комитет по международным дела сената США принял законопроект о введении санкций в отношении Турции из-за закупки страной российских ракетно-зенитных комплексов С-400. Об этом в среду, 11 декабря, заявил сенатор Боб Менендес.

«Действия Турции (приобретение С-400. — Ред.) за прошедший год вышли за рамки», — цитирует его издание The Hill.

Отмечается, что приобретение страной российских ЗРК является поводом для санкций в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Принятый комитетом законопроект требует введения санкций в течение 30 дней с момента вступления его в законную силу. Кроме того, в документе предусматривается ограничение продажи американского оружия Турции, а также введение санкций против турецких официальных лиц, отвечающих за поставки оружия для операции в Сирии.

Теперь документ поступит на рассмотрение сената полного состава.

Ранее в этот день глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае введения ограничительных мер со стороны Соединенных Штатов Турция поднимет вопрос закрытия авиабаз Инджирлик и Кюреджик. На последней расположена радиолокационная станция раннего оповещения о ракетном нападении, являющаяся частью системы ПРО НАТО в Европе. Ее функционирование обеспечивают военные из США.

О нежелании отказываться от С-400 заявлял ранее в декабре и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Вопрос о покупке комплексов он назвал закрытым, но при этом добавил, что Анкара может купить американские Patriot в случае появления выгодного предложения.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. Против соглашения выступили США. Вашингтон пригрозил Турции санкциями и исключил ее из программы по истребителям пятого поколения F-35. Американский президент Дональд Трамп в последствии неоднократно грозил турецким властям «огромными проблемами» после покупки С-400. Поставки комплексов начались в середине июля.

С-400 «Триумф» — российский зенитно-ракетный комплекс, созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия системы — 400 км.