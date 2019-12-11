Турция пригрозила США закрытием авиабазы в случае санкций за С-400

Турция готова ответить США в случае введения санкций за покупку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. В частности, Анкара может закрыть авиабазу «Инджирлик», которую используют американские ВВС. Об этом заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу 11 декабря.

«Члены конгресса США должны понять, что Анкаре невозможно навязать чужую волю», — цитирует его агентство Anadolu.

Министр заявил, что в случае введения ограничительных мер Турция поднимет вопрос закрытия авиабаз Инджирлик и Кюреджик. На последней расположена радиолокационная станция раннего оповещения о ракетном нападении, являющаяся частью системы ПРО НАТО в Европе. Ее функционирование обеспечивают военные из США, пишет «РИА Новости».

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заверил, что Анкара не намерена отказываться от С-400. По его словам, комплексы предназначены исключительно для защиты турецкого народа, и призвал найти решение для дальнейшего сотрудничества с Вашингтоном при использовании российских ЗРК, пишет Anadolu.

О нежелании отказываться от С-400 заявлял ранее в декабре и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Вопрос о покупке комплексов он назвал закрытым, но при этом добавил, что Анкара может купить американские Patriot в случае появления выгодного предложения.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. Против соглашения выступили США. Вашингтон пригрозил Турции санкциями и исключил ее из программы по истребителям пятого поколения F-35. Американский президент Дональд Трамп в последствии неоднократно грозил турецким властям «огромными проблемами» после покупки С-400. Поставки комплексов начались в середине июля.

С-400 «Триумф» — российский зенитно-ракетный комплекс, созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия системы — 400 км. Разработан НПО «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина.