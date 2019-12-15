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В США рассказали об испытаниях способной преодолеть ПВО России ракеты

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Фото: Global Look Press/U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com
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Разрабатываемая компанией Lockheed Martin для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля», вероятно, сможет преодолеть российскую систему противовоздушной обороны, пишет Breaking Defense со ссылкой на генерала Джона Рафферти.

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По словам военного, ракета на европейском театре военных действий будет нацелена на преодоление российской ПВО (на вооружении РФ стоят зенитные ракетные системы С-400), а в Тихом океане целью станут китайские боевые корабли.

Испытания прототипа PrSM прошли 10 декабря. Примечательно, что дальность ракеты должна составить более 500 км, что ранее запрещалось Договором о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД). Однако в августе соглашение утратило силу в связи с выходом из него США.

Рафферти отметил, что в будущем ракета должна будет усилить ВВС и ВМС США.

PrSM разрабатывается на замену тактической ракетной системы ATACMS. Она станет меньше предшественницы, что позволит разместить в пусковых установках большее количество зарядов.

На вооружение ракета должна поступить в 2023 году, а первое обновление (способность отслеживать и уничтожать движущиеся цели в зависимости от их радиоизлучения) получит через два года.

12 декабря США провели первые испытания запрещенной ДРСМД баллистической ракеты.

В ноябре американские военные раскрыли план атаки на системы ПВО России, представив поэтапный план прорыва российской обороны.

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