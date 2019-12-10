Под Самарой в 2020 году развернут комплексы С-400 «Триумф»

Расчеты ПВО Центрального военного округа в Самарской области получат комплект зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» в 2020 году. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает пресс-служба округа.

«В 2020 году мы планируем перевооружить расчеты противовоздушной обороны в Самарской области на новый комплект зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», — цитирует командира 76-й дивизии противовоздушной обороны генерал-майора Сергея Тихонова телеканал «Звезда».

По его словам, в 2018–2019 годах дивизия получила на вооружение современные радиолокаторы и зенитные установки: ракетные комплексы «С-400» для саратовского полка, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», а также радиолокационные комплексы «Небо-М», «Небо-У» и другие. Это позволило повысить диапазон работы дивизии и боевые возможности, подчеркнул Тихонов.

9 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от приобретенных российских ЗРК С-400 ради американских систем Patriot, сообщает телеканал «360».

С-400 «Триумф» — российский зенитно-ракетный комплекс, созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия системы — 400 км. Разработан НПО «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина.