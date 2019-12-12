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Пентагон раскрыл подробности испытаний ракеты средней дальности

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Фото: commons.wikimedia.org
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Баллистическая ракета средней дальности и наземного базирования, испытанная 12 декабря в США, пролетела более 500 км, заявили в пресс-службе Пентагона.

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Как отметили в ведомстве, примерно в 08:30 (19:30 мск) с базы ВВС США Ванденберг был запущен прототип баллистической ракеты неядерной конфигурации.

Ее полет проходил над Тихим океаном. Пролетев более 500 км, ракета упала в океан.

«Собранные в результате испытания данные и извлеченные уроки будут использованы при разработке будущего [ракетного] потенциала промежуточной дальности Министерства обороны», цитирует сообщение ТАСС.

Как пишет «Интерфакс», согласно опубликованным кадрам испытаний, ракета по своему внешнему виду схожа с американской твердотопливной двухступенчатой ракетой Pershing II, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Однако летом этого года Вашингтон объявил о разрыве договора, заключенного в 1987 году с СССР. Соглашение запрещало Москве и Вашингтону разрабатывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5000 км.

2 августа ДРСМД утратил силу из-за выхода США. Россия также была вынуждена приостановить выполнение своих обязательств.

18 августа США провели испытание новейшей модификации крылатой ракеты Tomahawk, которая была запрещена ДРСМД.

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