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Представитель Пентагона рассказал о запущенной 18 августа ракете

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Фото: Global Look Press/U.S. Navy
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Соединенные Штаты 18 августа провели испытание новой модификации ракеты Tomahawk. Об этом в среду, 21 августа, сообщил ТАСС официальный представитель Пентагона подполковник военно-воздушных сил США Роберт Карвер.

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«Это была одна из модификаций Tomahawk Block IV, и в ходе испытания была использована пусковая установка Mk-41», — рассказал Карвер.

Это было первое испытание американской крылатой ракеты наземного базирования на дальность, запрещенную договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), после выхода страны из договора.

18 августа во время испытаний на острове Сан-Николас в штате Калифорния американская ракета преодолела расстояние более чем в 500 км и поразила условную цель.

Договор РСМД прекратил действие 2 августа по инициативе США. Вашингтон обвинил Москву в нарушении пунктов соглашения, однако не предоставил доказательств. Москва же неоднократно предоставляла США неопровержимые доказательства прямых нарушений ДРСМД. В частности, речь идет о развернутых в Европе Мk-41.

Модификация крылатой ракеты Tomahawk Block IV имеет неядерную боевую часть. Ракета состоит на вооружении военно-морских сил США с 2004 года. Дальность этой модификации составляет 1,6 тыс. км.

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