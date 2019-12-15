Эрдоган пригрозил закрыть авиабазу Инджирлик для США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может закрыть авиабазу Инджирлик для США.
«При необходимости мы закроем [для США] базы Инджирлик и Куреджик. Они делают такие вещи, и мы не будем сидеть сложа руки», — подчеркнул Эрдоган в эфире телеканала TRT Haber в воскресенье, 15 декабря.
Авиабазу Инджирлик используют американские ВВС. А на базе Куреджик расположена радиолокационная станция оповещения о ракетной атаке, которая также является частью системы ПРО НАТО в Европе.
11 декабря комитет по международным делам сената США принял законопроект о введении санкций в отношении Турции из-за закупки страной российских ракетно-зенитных комплексов С-400.
В тот же день глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае введения ограничительных мер со стороны Соединенных Штатов Турция поднимет вопрос закрытия авиабаз Инджирлик и Кюреджик.
Ранее в декабре Эрдоган заявил о нежелании отказываться от С-400.