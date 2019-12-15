Прямой эфир

Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев

0
Фото: Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.

Символическое признание: конгресс США осудил геноцид армян
В Анкаре говорят о возможном ответе на недружественный шаг партнера по НАТО

Турецкий лидер призвал американских законодателей изучить порядка 1 млн документов времен Османской империи о событиях 1915 года, которые Анкара открыла для общего доступа.

«Нам также нужно выступать против вас с такими же решениями нашего парламента. И мы это будем делать. Разве можно молчать об индейцах, говоря об Америке?» — сказал Эрдоган в эфире телеканала A Haber.

Он подчеркнул, что истребление индейцев стало позорной страницей в истории США.

12 декабря сенат конгресса США принял резолюцию о признании геноцида армян Османской Империей. Документ гласит, что Штаты должны чтить геноцид армян путем официального признания и памяти. Резолюция была вынесена на рассмотрение законодателей на фоне ухудшения отношения Анкары и Вашингтона.

В конце XIX – начале XX века Османская империя осуществляла преследования армянского населения. По данным ряда историков, в 1915 году было убито более 1,5 млн армян. Факт геноцида признали более 20 стран, однако Турция считает некорректным использование термина «геноцид», утверждая, что в тот период шла братоубийственная война и обе стороны понесли большие потери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американский сенатор объяснил блокирование резолюции о геноциде армян
Азербайджан осудил резолюцию США о признании геноцида армян

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019