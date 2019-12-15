Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.

Турецкий лидер призвал американских законодателей изучить порядка 1 млн документов времен Османской империи о событиях 1915 года, которые Анкара открыла для общего доступа.

«Нам также нужно выступать против вас с такими же решениями нашего парламента. И мы это будем делать. Разве можно молчать об индейцах, говоря об Америке?» — сказал Эрдоган в эфире телеканала A Haber.

Он подчеркнул, что истребление индейцев стало позорной страницей в истории США.

12 декабря сенат конгресса США принял резолюцию о признании геноцида армян Османской Империей. Документ гласит, что Штаты должны чтить геноцид армян путем официального признания и памяти. Резолюция была вынесена на рассмотрение законодателей на фоне ухудшения отношения Анкары и Вашингтона.

В конце XIX – начале XX века Османская империя осуществляла преследования армянского населения. По данным ряда историков, в 1915 году было убито более 1,5 млн армян. Факт геноцида признали более 20 стран, однако Турция считает некорректным использование термина «геноцид», утверждая, что в тот период шла братоубийственная война и обе стороны понесли большие потери.