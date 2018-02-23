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Нидерландский дипломат вызван в МИД Турции после признания геноцида армян

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Фото: Global Look Press/Altan Gocher
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Временный поверенный в делах Нидерландов был вызван в МИД Турции после того, как парламент королевства принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. Об этом сообщило издание Daily Sabah в пятницу, 23 февраля.

Накануне депутаты нижней палаты парламента Нидерландов практически единодушно утвердили резолюцию о признании геноцида армян.

«Мы призываем нидерландских политиков пересмотреть их необъективное отношение к Турции и не политизировать историю», – цитирует «РИА Новости» реакцию Анкары.

Геноцид армян — массовая депортация и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны (1914–1918). В частности, в 1915 году было уничтожено до 1,5 миллиона армян. Первым факт геноцида в 1965 году признал Уругвай. Его примеру последовали Франция, Италия, Голландия, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург. Геноцид армян признали Европарламент и Всемирный совет церквей, а также 44 американских штата.

14 февраля парламент Израиля отклонил инициативу лидера оппозиционной партии «Еш атид» («Есть будущее») Яира Лапида о признании геноцида армянского народа.

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