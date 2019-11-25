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Американский сенатор объяснил блокирование резолюции о геноциде армян

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Фото: TASS/Zuma/Dennis Van Tine
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Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заблокировал голосование по резолюции о геноциде армян в сенате по просьбе Белого дома. Об этом он сообщил в беседе с изданием Axios.

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Сенатор пояснил, что это произошло в тот момент, когда в Вашингтоне с визитом находился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, представитель Белого дома по законодательным вопросам сообщил ему, что сенатор-демократ Боб Менендес планирует вынести на голосование свою резолюцию о геноциде армян, и попросил Грэма заблокировать ее.

Грэм пояснил, что единственная причина, по которой он выполнил просьбу, «это то, что он (Эрдоган) всё еще был в городе».

«Это было бы не вовремя. Я пытаюсь спасти отношения (между США и Турцией), если это возможно», — рассказал Грэм.

Он добавил, что чувствовал себя неловко, блокируя резолюцию Менендеса.

29 октября конгресс США принял резолюцию, в соответствии с которой государство признает и осуждает геноцид армян в Османской империи. Палата представителей проголосовала большинством голосов — 405 за при 11 против.

Геноцид армян — массовая депортация и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны (1914–1918). По данным ряда историков, в 1915 году было убито более 1,5 млн армян. Факт геноцида признали более 20 стран, однако Турция отвергает сам термин «геноцид», утверждая, что в те годы шла братоубийственная война и большие потери понесла каждая из сторон.

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