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Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян

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Фото: ТАСС/Zuma
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Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию об официальном признании геноцида армян Османской Империей. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает The Hill.

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Документ гласит, что Соединенные Штаты должны чтить геноцид армян путем официального признания и памяти.

Кроме того, в нем содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти США или ассоциировать их с отрицанием геноцида армян «или любого другого геноцида», а также распространять информацию о геноциде армян.

Вопрос о признании геноцида армян является сложным для отношений Турции с рядом стран, включая США, где подобная резолюция была принята в октябре палатой представителей подавляющим большинством голосов на фоне резкого ухудшения отношений Вашингтона с Анкарой из-за турецкой военной операции в Сирии. Тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что документ «бросает тень» на отношения двух государств.

В конце XIX — начале XX века Османская империя осуществляла преследования армянского населения. По данным ряда историков, в 1915 году было убито более 1,5 млн армян. Факт геноцида признали более 20 стран, однако Турция отвергает сам термин «геноцид», утверждая, что в те годы шла братоубийственная война, и большие потери понесла каждая из сторон.

В 2005 году турецкая сторона выступала за формирование совместной комиссии историков для изучения вопроса на основе архивных документов, однако, как отмечают в Анкаре, Ереван от предложения отказался.

День памяти жертв геноцида армян в Армении отмечают ежегодно 24 апреля.

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