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Дебошир пригрозил взорвать бомбу на борту самолета в Домодедово

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Полиция задержала в столичном аэропорту Домодедово пассажира, который угрожал взорвать гранату на борту самолета. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах в воскресенье, 15 декабря.

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Инцидент произошел на борту самолета, который должен был вылететь в Краснодар в 13:45, передает «РИА Новости». Ни у пассажира, ни на борту гранаты не оказалось, отметил собеседник журналистов.

Дебошира задержали, установлено, что он пьян. Мотивы его поступка выясняются.

Вылет самолета перенесен на 16:00.

Ранее в декабре семерых жителей Бурятии, летевших из Хабаровска в Иркутск, сняли с рейса. Мужчины были настолько пьяны, что не смогли дойти до самолета и застряли в «рукаве».

В МВД рассказали, что жители Бурятии отработали вахту на Сахалине и начали отмечать завершение работы еще там, но держали себя в рамках. В Хабаровске у них была длительная стыковка, они продолжили пить и к моменту посадки на рейс уже могли передвигаться только держась за стены и друг за друга.

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