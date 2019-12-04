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Не дошедших до самолета пьяных жителей Бурятии сняли с рейса в Хабаровске

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Фото: РИА Новости/Вячеслав Реутов
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Семерых жителей Бурятии, которые пытались улететь из Хабаровска в Иркутск, но не дошли до самолета из-за сильного опьянения, сняли с рейса. Об этом сообщило Управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

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Сообщение поступило от службы безопасности аэропорта. Некоторые из пассажиров были не в состоянии передвигаться самостоятельно. Мужчин, которым от 35 до 63 лет, доставили в дежурную часть. Освидетельствование подтвердило, что все они пьяны.

На нарушителей составили административные протоколы о появлении в общественном месте в состоянии опьянения. Всем им назначены штрафы от 500 до 600 рублей.

Начальник пресс-службы дальневосточного транспортного главка МВД Ольга Мироненко рассказала ИА «Хабаровский край сегодня», что пассажиры летели домой с вахты на Сахалине. Вероятно, они начали отмечать окончание работы еще там. Во время длинной стыковки в Хабаровске они продолжили употреблять алкоголь и к моменту посадки на рейс уже могли идти только держась за стены и друг за друга. Внутри рукава несколько человек уже не могли сохранять вертикальное положение и опустились на четвереньки.

В июне самолет, летевший из Барселоны в Москву, совершил вынужденную посадку в Варшаве из-за агрессивного пьяного пассажира. Его вывели с борта пограничники.

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