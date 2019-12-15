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В Краснодарском крае в ДТП погибли два человека

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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ДТП стало причиной гибели двух человек в Краснодарском крае. Об этом сообщил портал «Кубанские новости» со ссылкой на оперативные службы региона.

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Отмечается, что авария с участием трех автомобилей произошла в субботу, 14 декабря, около 20:20 в станице Петропавловской Курганинского района.

В результате аварии от полученных травм на месте скончался 52-летний водитель Peugeot, 37-летний водитель Ford умер по дороге в больницу, 58-летняя пассажирка Peugeot была госпитализирована.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства дорожного инцидента.

12 декабря четыре человека погибли и один пострадал в результате лобового столкновения на трассе в Сочи.

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