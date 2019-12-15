В Краснодарском крае в ДТП погибли два человека

ДТП стало причиной гибели двух человек в Краснодарском крае. Об этом сообщил портал «Кубанские новости» со ссылкой на оперативные службы региона.

Отмечается, что авария с участием трех автомобилей произошла в субботу, 14 декабря, около 20:20 в станице Петропавловской Курганинского района.

В результате аварии от полученных травм на месте скончался 52-летний водитель Peugeot, 37-летний водитель Ford умер по дороге в больницу, 58-летняя пассажирка Peugeot была госпитализирована.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства дорожного инцидента.

12 декабря четыре человека погибли и один пострадал в результате лобового столкновения на трассе в Сочи.