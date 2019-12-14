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Два человека погибли и четыре пострадали в ДТП под Орлом

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Фото: vk.com/ ИНЦИДЕНТ|ОРЁЛ
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В результате столкновения двух легковых машин в Орловской области погибли два человека. Еще четверо, в том числе ребенок 2007 года рождения, пострадали.

Авария произошла на трассе Орел — Залегощь утром, передает РЕН ТВ в субботу, 14 декабря. По предварительной информации, Ford, выехавший на встречную полосу, столкнулся с ВАЗ-2115. В результате удара погибли водитель и пассажирка отечественной машины.

В каком из автомобилей находились пострадавшие, в сообщении не уточняется.

Рано утром 14 декабря в Свердловской области автобус, на котором поклонники ехали с пермского концерта певца Макса Коржа домой в Екатеринбург, перевернулся и улетел в кювет. Причиной, по предварительным данным, стало то, что водитель уснул за рулем. За медицинской помощью обратились 15 человек.

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