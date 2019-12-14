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МИД РФ сообщил об эпидемии кори на острове Фиджи

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Фото: ТАСС/PA Images/Owen Humphreys
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Департамент ситуационно-кризисный центр МИД России предупредил жителей страны об эпидемии кори на юге Вити-Леву — крупнейшего острова Фиджи.

«Эпидемия кори на юге острова Вити-Леву; 5 тыс. заболевших, 21 погибший; проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия», — сообщает ведомство в Twitter в субботу, 14 декабря.

6 декабря в ВОЗ рассказали о масштабах заболеваемости корью в мире. Так, за 2018 год от заболевания умерло больше 140 тыс. человек. Показатели заболеваемости выше всего были в Демократической Республике Конго (ДРК), Либерии, Мадагаскаре, а также Сомали и на Украине.

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