Прямой эфир

Прокуратура начала проверку по факту пожара в наркодиспансере в Тюмени

0
Фото: vk.com/@incident_tmn/5-tv.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Региональная прокуратура начала проверку после пожара в наркодиспансере в Тюмени, сообщается на сайте ведомства в субботу, 14 декабря.

Пожар в красках: что стало причиной ЧС на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Возгорание на борту крейсера началось из-за попадания окалины в остатки пожароопасных жидкостей на палубе

Проверка организована прокурором Тюменской области Владиславом Московских. По ее результатам будет принято решение о внесении актов реагирования.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в результате пожара один человек погиб. Еще 14 человек пострадали, все они были госпитализированы. Площадь возгорания составила 10 кв. м. В тушении огня участвовали 72 спасателя.

Пожар в тюменском наркологическом диспансере произошел в ночь на 14 декабря. Возгорание произошло по адресу: улица Новая, 2, строение 3.

Накануне 13 декабря на складе с тканями на юге Москвы произошел крупный пожар. По последним данным, его площадь составляла 7 тыс. кв. м. Несколько часов огонь тушили два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ), 42 единицы техники и более 120 пожарных. Ликвидировать возгорание удалось в 16:39 мск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожар на складе на юге Москвы полностью потушен
Спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре в Санкт-Петербурге

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019