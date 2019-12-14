Прокуратура начала проверку по факту пожара в наркодиспансере в Тюмени

Региональная прокуратура начала проверку после пожара в наркодиспансере в Тюмени, сообщается на сайте ведомства в субботу, 14 декабря.

Проверка организована прокурором Тюменской области Владиславом Московских. По ее результатам будет принято решение о внесении актов реагирования.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в результате пожара один человек погиб. Еще 14 человек пострадали, все они были госпитализированы. Площадь возгорания составила 10 кв. м. В тушении огня участвовали 72 спасателя.

Пожар в тюменском наркологическом диспансере произошел в ночь на 14 декабря. Возгорание произошло по адресу: улица Новая, 2, строение 3.

Накануне 13 декабря на складе с тканями на юге Москвы произошел крупный пожар. По последним данным, его площадь составляла 7 тыс. кв. м. Несколько часов огонь тушили два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ), 42 единицы техники и более 120 пожарных. Ликвидировать возгорание удалось в 16:39 мск.