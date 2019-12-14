Наркологический диспансер загорелся в Тюмени

Один человек погиб, семеро пострадали при пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени, сообщили 14 декабря в МЧС.

По данным спасателей, 13 человек спасены. Возгорание произошло по адресу: улица Новая, 2, строение 3.

«Эвакуированы 116 человек. В результате пожара, площадь которого составила 10 кв. м, один человек погиб и семь пострадали», — приводит сообщение ТАСС.

13 декабря сообщалось, что при пожаре в Алтайском крае погибли двое взрослых и четверо детей.