При пожаре в Алтайском крае погибли двое взрослых и четверо детей

В результате пожара в Алтайском крае погибли шесть человек, в том числе четыре ребенка, сообщило управление СК России по региону.

«Рано утром 13 декабря 2019 года произошло возгорание частного дома в селе Глубокое Завьяловского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в жилище находились шесть человек, четверо из которых дети.

Возбуждено уголовное дело, на месте работают следователи и следователи-криминалисты СК.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины возгорания и личности погибших.

9 декабря произошел крупный пожар в общежитии педагогического колледжа в поселке Бохан Иркутской области. До прибытия пожарных из горящего строения самостоятельно эвакуировались семь человек. Обошлось без пострадавших.