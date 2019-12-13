При пожаре в Алтайском крае погибли двое взрослых и четверо детей
В результате пожара в Алтайском крае погибли шесть человек, в том числе четыре ребенка, сообщило управление СК России по региону.
«Рано утром 13 декабря 2019 года произошло возгорание частного дома в селе Глубокое Завьяловского района», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в жилище находились шесть человек, четверо из которых дети.
Возбуждено уголовное дело, на месте работают следователи и следователи-криминалисты СК.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины возгорания и личности погибших.
9 декабря произошел крупный пожар в общежитии педагогического колледжа в поселке Бохан Иркутской области. До прибытия пожарных из горящего строения самостоятельно эвакуировались семь человек. Обошлось без пострадавших.