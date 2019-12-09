В Иркутской области произошел пожар в общежитии колледжа

В общежитии педагогического колледжа в поселке Бохан в Иркутской области произошел пожар. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону в понедельник, 9 декабря.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались семь человек. Пострадавших нет.

Пожар начался на первом этаже двухэтажного деревянного здания по улице Инкижинова. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 9:40 по местному времени (4:40 мск). На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений огнем были охвачены коридор на первом этаже общежития и бытовые помещения, была угроза распространения огня на второй этаж.

В ликвидации возгорания участвовали 54 человека и 17 единиц техники. В 12:20 по местному времени (8:20 мск) открытое горение удалось ликвидировать на площади 159 кв. м. Сейчас пожарные устраняют последствия горения.

Накануне, 8 декабря, в Одинцовском районе Московской области произошел пожар в трехэтажном деревянном здании гостиничного комплекса «Усадьба Ромашково» на площади более 1 тыс. кв. м. Позже огонь удалось потушить.

На момент начала пожара в здании находились 20 гостей и 10 сотрудников, но эвакуировались 29 человек. Отмечалось, что информация о еще одном постояльце выясняется, в МЧС допускали, что он мог выехать до начала возгорания.