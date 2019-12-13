Спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре в Санкт-Петербурге. В здании возник пожар на площади 2,2 тыс. квадратных метров, сообщили в управлении МЧС по городу.

«‪В 21:16 мск объявлена ликвидация открытого горения. Тление в завалах на площади 100 квадратных метров», — цитирует 13 декабря сообщение представителя ведомства ТАСС.

Возгорание возникло в складском здании с автозапчастями и горючими жидкостями. Огонь охватил всё помещение. Из ангара были эвакуированы около 100 человек.

При тушении пожара ангар частично обрушился. Информации о пострадавших и погибших на данный момент нет.