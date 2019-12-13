Пожар произошел на складе в Санкт-Петербурге

На складе в Санкт-Петербурге произошел пожар, его площадь составляет 5 тыс. кв. м. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

«Происходит возгорание складского здания с автозапчастями и легковоспламеняющимися жидкостями на площади 5 тыс. кв. м», — сказал собеседник агентства «РИА Новости».

Отмечается, что на складе хранятся легковоспламеняющиеся жидкости. Из горящего здания уже эвакуированы порядка ста человек.

По данным РЕН ТВ, склад находится улице Салова. К тушению возгорания привлечены 170 человек и 40 единиц техники.

Ранее 13 декабря на складе с тканями на юге Москвы произошел крупный пожар. По последним данным, площадь пожара составляла 7 тыс. кв. м. Несколько часов огонь тушили два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ), 42 единицы техники и более 120 пожарных. Ликвидировать возгорание удалось в 16:39 мск.