Горящий в Петербурге ангар частично рухнул

Ангар, горящий в Санкт-Петербурге, частично рухнул. Об этом сообщили в городском управлении МЧС.

«Произошло частичное обрушение», — цитирует в пятницу, 13 декабря, ТАСС сообщение спасателей. В настоящее время пожар локализован на площади 2,2 тыс. кв. м.

К ликвидации очагов возгорания приступил пожарный поезд, отмечает «РИА Новости».

Возгорание возникло в складском здании с автозапчастями и горючими жидкостями. Из ангара были эвакуированы около ста человек.

Ранее 13 декабря на складе на юге Москвы произошел крупный пожар. Его площадь составляла 7 тыс. кв. м. Несколько часов огонь тушили два вертолета Московского авиационного центра, 42 единицы техники и более 120 пожарных. Ликвидировать возгорание удалось в 16:39 мск.