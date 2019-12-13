Прямой эфир

Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием «Make It Rain Champagne». Композиция была опубликована 13 декабря на видеохостинге YouTube.

Песня исполнена полностью на английском языке.

Как сообщает РЕН ТВ, вживую новую песню Данилко впервые исполнил в Киеве на концерте 12 ноября. Тогда он пообещал, что официальная премьера композиции пройдет позже.

Ранее, 27 ноября стало известно, что Данилко покинул украинское шоу талантов, заявив о своей некомпетентности. Он назвал себя «придурком» и сказал, что покидает проект. Артист выразил надежду на то, что на передаче появится наставник, способный помочь участникам.

Позднее, стало известно о том, что Данилко запретил своему менеджеру комментировать этот инцидент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Верке Сердючке стало плохо на съемках шоу
Верка Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения» в Израиле

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019