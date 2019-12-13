Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва

Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием «Make It Rain Champagne». Композиция была опубликована 13 декабря на видеохостинге YouTube.

Песня исполнена полностью на английском языке.

Как сообщает РЕН ТВ, вживую новую песню Данилко впервые исполнил в Киеве на концерте 12 ноября. Тогда он пообещал, что официальная премьера композиции пройдет позже.

Ранее, 27 ноября стало известно, что Данилко покинул украинское шоу талантов, заявив о своей некомпетентности. Он назвал себя «придурком» и сказал, что покидает проект. Артист выразил надежду на то, что на передаче появится наставник, способный помочь участникам.

Позднее, стало известно о том, что Данилко запретил своему менеджеру комментировать этот инцидент.