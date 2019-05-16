Верка Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения» в Израиле

Украинский певец Андрей Дaнилкo, выступающий под псевдонимом Верка Ceрдючка, раскритиковал организацию международного песенного конкурса «Евровидение» в Израиле.

«Пытаюсь не раздражаться. Знаете, бардак везде одинаковый, просто на других языках. В данном случае — на иврите», — рассказал артист в интервью «КП-Украина».

По словам артиста, во время первого полуфинала их на концерте «чуть не раздавили — все стояли с раскрытыми ртами».

«Они на нас смотрели как зрители, а не как организаторы! А хочется, чтобы организаторы занимались своим делом: запускали людей, выпускали, чтобы никто никого не задавил», — рассказал Данилко.

Ранее стало известно, что Данилко поедет на «Евровидение» в Израиль в качестве специального гостя. Несмотря на официальный отказ Украины от участия в музыкальном мероприятии, артист планирует выступить с песней израильской певицы Нетты Барзилай, одержавшей победу в 2018 году.

Конкурс «Евровидение» стартовал в Тель-Авиве 13 мая. 14 мая состоялся первый полуфинал, в который попали представители десяти стран. Второй полуфинал, в котором выступит российский певец Сергей Лазарев, пройдет 16 мая.