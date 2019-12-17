«Это супердно, которое медленно тонет»

Портал недвижимости Domofond.ru составил рейтинг городов по качеству жизни в 2019 году. В лидерах оказались Тюмень, Геленджик и Ейск. Их выбрали по итогам опроса 90 тыс. человек (есть в распоряжении издания). Респондентам предложили оценить населенные пункты по 11 критериям — от экологии и дорог до уровня доходов и доброжелательности горожан. В аутсайдеры попали два города Ростовской области — Шахты и Каменск-Шахтинский и один кузбасский — Киселевск. Общественные деятели этих городов рассказали «Известиям», что в них не так.

Шахты

Ярослав Иванов, администратор крупных городских пабликов Шахт во «ВКонтакте»

Я из Новочеркасска, но сейчас живу в Шахтах. До приезда думал, что в родном городе ужасные дороги, теперь считаю, что там по сравнению с Шахтами просто идеально. Но качество дорог — еще не всё. Мы как-то с другом гуляли по городу в неплохом районе, можно сказать, шахтинская «Рублевка». Решили посчитать, сколько найдем открытых люков. Их десятки! Меня это поразило. В Новочеркасске хотя бы огораживают, ставят пластиковые или бетонные барьеры. А тут едешь — открытый люк.

Еще я с самого начала обратил внимание, что во дворах почти нет машин. Возникли подозрения, но я всё же оставил свой автомобиль. В ту же ночь украли аккумулятор, запасное колесо и даже набор старых ключей. С безопасностью дела плохи.

О2 Вид на город Шахты Фото: vk.com/Я Шахты/Иван Красников

Или, к примеру, освещение. В Шахтах, как во многих маленьких городках, есть брошенные дома. В Каменск-Шахтинском они вообще в центре города, в Шахтах — на окраинах. Так вот администрация установила новые фонари с современными лампами на улице, где не осталось ни одного жилого дома, а на моей висят старые. Вот и думаешь: разворовали или нецелесообразно потратили деньги?

После закрытия крупных промышленных заводов здесь заметно снизилось качество жизни. В свое время это был цветущий город. В Шахтах огромный потенциал, очень много молодежи, которая хочет работать даже за 15–20 тыс. рублей, но негде. Бесперспективняк. У молодых людей утопические «чемоданные» настроения. Они говорят, что Шахты — это супердно, которое медленно тонет. Люди стараются разъехаться. Нет работы — повышается преступность и наркомания.

Сергей Плешаков, основатель городского информационного портала «Шахты.ру»

Смысл всех проблем города в том, что часто меняется администрация и нет последовательности в ее действиях. Что начинает одна, не доделывает следующая. А у каждой свои проекты и видение.

Шахты — практически моногород. С той разницей, что он би. Все шахты закрылись, и эта часть инфраструктуры умерла. Вторая часть — крупнейший в Европе хлебокомбинат. Он умер, но к нам зашли ребята из Питера «БТК Текстиль». Они смогли восстановить свою часть инфраструктуры легкой промышленности.

О2 Ростовский металлургический завод в Шахтах Фото: vk.com/Я Шахты/Иван Красников

Разрушили старый городской стадион, новый не могут построить 12 лет. Сменилось четыре градоначальника. В центре города и в поселках не хватает открытых спортплощадок. Нет велодорожек. При этом город позиционируется как город олимпийских чемпионов. У нас их действительно десять.

Местные власти привыкли, что от них ничего не зависит. Все ждут помощи от губернатора. Область дала денег — они купили коммунальные машины и отрапортовали населению. Дали денег на постройку дома для сирот — построили. Дали денег на решение проблемы обманутых дольщиков — решили.

На местах у них нет ни денег, ни полномочий. Из-за этого у людей начинается инфантилизм, раз от них ничего не зависит. Никто не чинит выломанный бордюр на дороге, ждут пока область даст 10–100 млн, чтобы сделать капремонт всей дороги, ждут десятилетиями. Это касается всего, нет теории малых дел. А когда доходит до крупных проектов, оказывается, что нет опыта.

О1 Вид на город Шахты Фото: vk.com/Я Шахты/Иван Красников

Что касается уровня доходов, в стране сотни городов находятся в худшей ситуации, чем Шахты. Здесь ярче, потому что падение было больше. В свое время существовало объединение «Ростовуголь», в которое входили десятки шахт. Денег никто не считал, зарплаты шахтеров были одними из самых высоких в стране, так было заведено со времен Сталина. Поэтому, когда город опустился на дно, падение уровня доходов оказалось таким болезненным. Плюс пришла в негодность вся инфраструктура.

Киселевск

Екатерина Серёдкина, блогер, создатель YouTube-канала о Киселевске «Открывашка»

Самая острая проблема — это, конечно, экология. Кузбасс — центр угледобычи открытым способом, и к Киселевску это относится в первую очередь. У нас угольные разрезы прямо на территории города, поэтому главная беда — угольная пыль. Отсюда и черный снег, не говоря уже о вредных веществах, которые мы не видим невооруженным глазом.

)7 Черный снег, окрашенный угольными выбросами Фото: Новости Киселевска/kiselevsknews.ru

Город строили как поселок для добытчиков «черного золота», но в Киселевске это оказалось супернепродуманно. Дома возводили буквально над шахтами. Сейчас всё, что не добыли закрытым способом, добывают открытым и просто вытесняют отсюда население .

Другие проблемы тоже есть, но они не настолько важны по сравнению с экологией. Какая разница, какие у нас дороги, когда мы живем в таких условиях ? Транспорт ходит как в большой деревне — часов до восьми вечера, а потом уже очень сложно уехать.

Есть проблема, характерная для всех глубинок, — нехватка врачей, закрытие больниц. У нас сейчас действительно происходит отток населения. Мы ничего не можем продать, потому что цена на недвижимость очень сильно упала за последние семь лет. Однокомнатную квартиру за 400 тыс. отдают, не больше. Куда уедешь? Никуда, везде жилье дороже.

О4 Облака угольной пыли в Киселевске Фото: Новости Киселевска/kiselevsknews.ru

Кто может, уезжает, численность населения сокращается, вот власти и принимают решения уменьшать количество врачей, младшего медперсонала. Специалистов не хватает. Чтобы записаться к окулисту, надо стоять в очереди месяцев восемь точно. И сюда, естественно, никто не едет. Если в деревню медик может отправиться, скажем, развивать сельское хозяйство, то что здесь? Лучше уж в деревню, чем в такое «черное золото», которое на снегу лежит.

Наталья Зубкова, журналист, общественный активист

Жилые дома иногда находятся в 200 м от края угольного разреза. Город как будто намеренно пытаются разрушить и сделать менее удобным для людей.

Недавно узнали, что наш идеальный современный роддом — единственное хорошее медучреждение в городе, не стыдно даже президенту показать — перенесут в старое здание 1936 года постройки на первый этаж. Оптимизация, говорят. Мы им: не надо, не трогайте. Нет, мол, так решили.

За последние 20 лет численность населения снизилась на 30 тыс. человек. Детские сады есть, а детей нет, малышей становится меньше с каждым годом. Проблемы людей никого не волнуют. У вас два выбора — либо сдохнуть от рака, либо собраться и уехать.

О6 Разрушенные аварийные дома, Киселевск Фото: Новости Киселевска/kiselevsknews.ru

Сбежать стремятся все, у кого есть деньги. Жилье здесь продать невозможно. Недавно было исследование, которое показало, что у нас выставлено на продажу более 35% этажного жилья. Квартиры не берут даже за очень маленькую сумму. Если какие-то средства появляются, то сразу стараются уехать и забыть этот «Чистый уголь — зеленый Кузбасс» как страшный сон. В последние полгода заметила, что перебираются не просто из Киселевска, а вообще из России. Насколько у людей вера в государство упала после жизни в Кузбассе!

Фактически город давно превратился в промзону. Речь уже не идет о благоустройстве. Нужно в принципе весь Киселевск переносить, потому что мы стоим на самых богатых залежах высокомарочного коксующегося угля. Он прямо под нами. Люди должны быть переселены, если они хотят этот уголь добывать. Никто в этом отношении совершенно не работает.

Каменск-Шахтинский

Геннадий Липунов, один из самых активных участников русской Википедии, автор более 14 тыс. статей, в том числе по многим городам Ростовской области, волонтер, житель Каменск-Шахтинского

Угольная промышленность была здесь в свое время основной доходной статьей. Сейчас она практически отсутствует. Есть парочка шахт, но еле живые. Заводов стало гораздо меньше, что, безусловно, сказалось на бюджете города. Бюджет довольно скромный.

Дороги изнашиваются, коммуникации тоже. Администрация открыто заявляет гражданам, что денег мало , поэтому они не могут решить все вопросы на высоком уровне. Надеюсь, каменчане не обидятся, но город, на мой взгляд, деградирует. Дороги ремонтируются ненадлежащим образом, коммуникационные сети в тяжелом состоянии, везде «раскопы». Одна из крупнейших улиц раскопана уже три года, не проехать ни на автомобиле, ни на велосипеде.

О8 Дороги Каменск-Шахтинского Фото: vk.com/Каменск-Шахтинский

Все маленькие города, из которых исчезли градообразующие предприятия, еле сводят концы с концами. Я не думаю, что это вина местных жителей или властей. Власти тоже здесь живут, им тоже хочется сделать хорошо, но бюджет не позволяет. В сентябре в День города администрация открыто сказала, что берет часть денег, выделенных на празднование, чтобы подлатать дороги.

Есть и проблема мусора. Годами не могут придумать, как убирать! Я понимаю трудности с вывозом на полигоны или утилизацией, но уборка! Решили сделать как в Шахтах — собирать поведерно, то есть без мусорных контейнеров. В Шахтах люди просто вывешивают или выкладывают на улицы пакеты, их потом забирают. Я удивляюсь, что в XXI веке не могут этот вопрос решить. До сих пор очень животрепещущая тема.

О8 Фото: vk.com/Каменск-Шахтинский и район. Ростовская область

В целом дороги, коммуникации и мусор — то, что постоянно отравляет жизнь людей в городе.

Тамара Туровская, руководитель каменск-шахтинской городской общественной организации «Общество пенсионеров и инвалидов»

Дороги в Каменске очень плохие. Администрация об этом знает, но финансирования нет. Ямки заделывают, но ямка есть ямка, она разбивается. На всех встречах с властями люди в первую очередь жалуются на дороги.

И врачей, конечно, не хватает. Огромные очереди, приходится обращаться к платным докторам. Разговаривали на эту тему с главврачом, но что она может сделать? Люди не задерживаются, ищут, где лучше, где больше платят, зарплаты небольшие. Медикам приходится работать на нескольких участках.

Многие жалуются на жизнь в Каменске, особенно пенсионеры. Сложно, я понимаю. У меня у самой пенсия 9400 рублей. Да, трудно, но мы переживем.

О9 Жители Каменск-Шахтинского Фото: vk.com/Каменск-Шахтинский

Горожане, общественные организации, администрация — мы стараемся, чтобы Каменск был лучше, но всё сразу не сделаешь. Надо постепенно. Власти бьются, но из чего делать и как? Финансирования мало, дотаций, которые выделяет область, тоже немного. Мы видим, что есть улучшения. Всем не угодишь. В городе всё же много что делается. Каменск очень раскинутый, на одни дороги, представляете, сколько денег надо? Сделали одну улицу, появились деньги — сделали другую.