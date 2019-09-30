Выход в город: может ли любовь к истории изменить жизнь забайкальского Нерчинска

Нерчинск — небольшой забайкальский город, расположенный у самой границы с КНР. Когда-то здесь был заключен первый российско-китайский пограничный договор и процветали золотопромышленники, с началом XXI века город в федеральные новостные сводки почти не попадал, а население его начиная с 2000-х годов неуклонно сокращалось. Но в середине 2010-х сотрудники местного музея придумали проект, который вышел на городские улицы, его поддержала администрация и горожане, а следом в городе задумались и о дальнейших перспективах для развития. Подробнее о том, как инициатива сотрудников краеведческого музея помогла изменить сознание горожан, — в материале «Известий».

Золото, казаки, китайцы, самоцветы

Город, население которого составляет чуть менее 15 тыс. человек, — один из старейших в Забайкалье и ровесник краевого центра, Читы . И в том, и в другом случае первые поселения были основаны еще в 1653 году казаками Петра Бекетова — путешественника и исследователя Сибири.

Нерчинск_1 Вид на город Нерчинск. Гравюра 1710 года Фото: commons.wikimedia.org

Вскоре после этого в окрестностях Нерчинска были открыты месторождения серебряных руд и к XVIII столетию в городе заработали первые плавильные заводы. Примерно тогда появился и Нерчинский Успенский монастырь — он был первым к Востоку от Байкала и на тот момент самым отдаленным во всей империи. В 1773 году монастырь закрыли, превратив соборный монастырский храм в приходской сельский. Он действовал вплоть до 1920-х, и увидеть руины 300-летней церкви можно до сих пор. Помимо моментов религиозных, это здание также считается первым каменным, возведенным к востоку от Байкала.

А ровно 330 лет назад, осенью 1689 года, здесь был заключен Нерчинский договор — первый российско-китайский документ о разделении границ между государствами. Считается, что работа над этим договором — первый случай, когда дипломаты Поднебесной вступили в мирные переговоры с представителями одного из европейских государств.

Фото: commons.wikimedia.org Нерчинский сереброплавильный завод. По «Служебной Чертежной книге Сибири» Семена Ремезова, 1701 год

Развивавшаяся золотопромышленность и стратегическое расположение города в свое время послужили толчком к его развитию. Казаки, купечество и сохранившаяся старинная архитектура легли в основу его идентичности и теперь .

Нерчинская старина

В Нерчинске сохранилась старинная застройка. Всего, как подчеркивают в администрации, больше 100 исторических зданий, в том числе построенная в начале XIX века нарядная гостиница «Даурия», комплекс застройки железнодорожного вокзала, Воскресенский собор, Гостиный двор и дворец купцов Бутиных.

Нерчинск_3 Здание гостиницы «Даурия» в Нерчинске Фото: kartarf.ru

Сегодня дворец, выстроенный в мавритано-готическом стиле, для города является визитной карточкой . Посмотреть на него в том числе привозят туристов из Читы (из краевой столицы до Нерчинска — почти 300 км) и со всего края. И именно с его восстановления в начале 2000-х годов, возможно, и началась новая жизнь Нерчинска. В 2003 году в него из здания Воскресенского собора переехал местный краеведческий музей. А спустя несколько лет музейные сотрудники задумались и о благоустройстве прилегающей территории.

Золотопромышленники Бутины — люди для Нерчинска важные. Михаил Бутин, которому в Забайкалье принадлежали несколько заводов, а также около полусотни приисков, не только возвел в городе дворец, витражи для которого заказывались в Германии, а зеркала привозили из Парижа, но и финансировал местные социальные учреждения. В том числе он дал деньги на открытие гимназии, музыкальной школы и типографии.

Нерчинск_5 Экспонаты в краеведческом музее Нерчинска, располагающемся во дворце купцов Бутиных Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Дворец Бутиных когда-то занимал целый городской квартал — и, помимо основного здания и хозяйственных построек, там находились павильоны для отдыха, оранжерея и парк с гротами. Парком занималась сестра купца Татьяна Мауриц. Член-сотрудник Императорского общества садоводов, она вела переписку с Иваном Мичуриным и писала статьи, основанные на опытах, которые проводила там же, в Нерчинске, в том числе с тропическими растениями, которые содержались в специально выстроенной оранжерее.

В результате сад снискал признание не только у горожан, но и у иностранных путешественников, один из которых, как утверждают в городе, назвал его «Даурским Версалем», а также у наследника русского престола, будущего императора Николая II .

Нерчинск_3 Воскресенский собор в Нерчинске Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Однако к началу XXI столетия он превратился в заброшенный пустырь . Впервые о попытке возродить его в Нерчинске задумались вскоре после возрождения самой усадьбы — в 2006 году, но тогда, как пишут в музее, «идея не нашла активной поддержки и уже через пару лет парк снова оказался бесхозным».

Выход в люди

К идее вернулись в середине 2010-х, с подачи группы музейных сотрудников и в первую очередь заместителя директора Нерчинского краеведческого музея Александра Литвинцева , на счету которого сегодня уже несколько социокультурных проектов, первым из которых стал проект «Нерчинская социальная сеть».

Уличная экспозиция, состоявшая из 30 баннеров, развешанных на одной из центральных улиц города, имитировала ленту новостей в современных соцсетях . Концепция, популярная сегодня, но мало кому знакомая тогда, весной 2015-го, получила поддержку в рамках конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» благотворительного фонда Галины и Геннадия Тимченко.

— Изначально отправной точкой для развития города стал именно проект Александра Юрьевича Литвинцева. Придуманная им «социальная сеть» появилась в городе на ограде стадиона. И, во-первых, для нас это был такой элемент благоустройства, во-вторых, он вызвал интерес жителей: никто не пытался ничего сломать, сорвать и так далее, — рассказывает «Известиям» заместитель главы города Галина Сердюкова.

Фото: encycl.chita.ru Заместитель директора Нерчинского краеведческого музея Александр Литвинцев

Каждый баннер напоминал пост, сделанный той или иной известной личностью (от китайских дипломатов до писателя Антона Чехова) из числа тех, кто бывал в Нерчинске. На баннерах можно было найти информацию как о самом человеке и обстоятельствах его визита, а также впечатление, которое на него произвел город. Мнения были разными. Чехов, например, ограничился короткой фразой: «Городок не ахти, но жить можно».

Сами музейщики объясняли, что ими двигало желание вывести историю города «на публику», вовлечь в нее не только приезжавших во дворец туристов, но и самих жителей города.

— Зачастую городской музей существует только для приезжих. Есть определенная категория горожан, которые в силу разных обстоятельств никогда не бывали в музее, суета домашних дел отодвигает на второй план подобный досуг. А благодаря этому проекту история города «ожила» прямо на улице, по которой горожане привыкли каждый день ходить по своим делам, — рассказывал тогда Александр Литвинцев.

Нерчинск_9 Баннеры социальной сети развешивают в Нерчинске Фото: vk.com/siberian_mozaic

Тогда о нерчинском проекте написали крупнейшие региональные СМИ, и в следующем, 2016 году, в музее решили взяться за обустройство парка Татьяне Мауриц. Одним из главных аргументов в пользу парка стало практически полное отсутствие в городе благоустроенных общественных пространств.

При этом, объяснял Литвинцев, авторы инициативы решили изменить подход и вместо того, чтобы превращать возрождение парка в самоцель, представили эту задачу как способ объединить жителей города.

Памятник Ленину против памятника садоводу

К объединению готовились постепенно: сначала в городе создали совет, состоявший исключительно из деятелей культуры . Они разработали проект «В саду Даурского Версаля» (сейчас так называется исторический фестиваль, который проходит в парке в день города), который вновь вошел в число победителей грантового конкурса — на его реализацию было предоставлено около 700 тыс. рублей, еще около 400 тыс. должна была предоставить администрация города.

После этого состав совета удалось расширить — в него вошли представители администрации, образовательных учреждений и журналисты. Затем к проекту присоединились коммунальщики и местные предприниматели , в основном — торговцы, для которых появление подобного пространства также представляло интерес. Всего — около 30 организаций, не считая жителей, которые участвовали «на общественных началах».

— Предприниматели помогали нам по-разному: уборка, транспорт — это ведь всё тоже расходы. Кто-то, например, предоставлял машины для того, чтобы вывезти весь накопившийся там мусор, — перечисляет Галина Сердюкова.

Нерчинск_6 Фестиваль «В саду Даурского Версаля» в Нерчинске Фото: Нерчинский краеведческий музей

Только после первого субботника, который проводился силами волонтеров, с территории вывезли несколько грузовиков мусора. Затем координационный совет пригласил ландшафтных дизайнеров, которые в 2016–2017 годах создали проект реконструкции, «освоение» же новой территории было назначено на 2018-й.

Завершение первого этапа осенью 2017-го отметили городским праздником, в рамках которого развернули несколько тематических исторических площадок. А в следующем году, помимо средств, предоставленных благотворителями и администрацией, парк получил в том числе и краевую поддержку: на его дальнейшее обустройство краевое правительство выделило Нерчинску 5 млн рублей в рамках программы «Парки малых городов».

Это, отметил Александр Литвинцев, составило больше половины всей суммы, выделенной в рамках программы Забайкалью (8 млн рублей). На эти деньги в том числе удалось обустроить в парке аллеи, установить фонари, а также организовать мемориал самой Татьяне Мауриц, памятник которой был заказан на частные пожертвования.

Нерчинск_7 Памятник Ленину в парке Нерчинска Фото: chita.ru

На каждом этапе, как подчеркивают организаторы проекта, планы координационного совета выносились на обсуждение с жителями. Так, еще на начальных стадиях реализации проекта на голосование поставили вопрос о том, каким вообще должно стать новое общественное пространство. Жителям предложили выбрать между моделью «оригинального» парка Бутиных, моделью советского парка и комбинацией из двух вариантов. Большинство проголосовали за вариант дореволюционный.

Были, впрочем, и более дискуссионные вопросы. Так, в 2017 году члены координационного совета предложили перенести стоявший в парке монумент Ленину, а в идеале — передать его в одно из соседних поселений, чтобы на его месте поставить памятник основательнице парка Татьяне Мауриц. Однако здесь одним онлайн-голосованием не обошлось. Услышав об этом предложении, местное отделение КПРФ выступило против «замены памятника Ленину на скульптуру садоводу», и в городе созвали собрание общественности в Доме культуры.

Золотой нитью

Летом 2018-го, когда проект должен был войти в свою финальную стадию, в Забайкалье пришел один из самых масштабных за всю историю региона паводок . Тем не менее к осени 2018-го в парке появилась и та самая спорная скульптура, посвященная Татьяне Мауриц, и большая часть заявленной инфраструктуры — тогда же там состоялся тематический костюмированный фестиваль «В саду Даурского Версаля», к организации которого в том числе привлекли и представителей окрестных сельских поселений и сотрудников расположенных в них музеев.

Предприниматели, привлеченные к реализации проекта, в стороне тоже не остались.

— Если раньше на городских праздниках все работали на центральной площади, то теперь они стали «заходить» в парк с аттракционами, торговлей и так далее. Получается, что всем хорошо — и нам, что они помогли, и им, что появилась новая площадка, — рассуждают в городской администрации.

Нерчинск_8 Паводок в Забайкальском крае, июль 2018 года Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Кроме того, пример парка Бутиных помог вдохнуть новую жизнь и в другие общественные пространства города. Так, еще в 2016 году здесь после реконструкции открылись расположенный возле местного ДК «Сквер любви» и набережная с памятником основателю города, Петру Бекетову. Сейчас администрация, совместно с сотрудниками музея, устанавливает на улицах таблички, на которых современные названия дублируются другими — историческими.

Но главное, считает Галина Сердюкова, что этот опыт помог привлечь людей к реализации собственных проектов. Так, в мае 2019-го в городе прошел конкурс грантов «Малая культурная мозаика», на котором свои проекты представляли уже не культурные учреждения и органы власти, а сами граждане. Победители могли получить на реализацию проекта 50 тыс. рублей от благотворительного фонда и еще 50 тыс. — от самой администрации. Всего было подано 26 заявок, в шорт-листе оказались самые разные проекты: в том числе экологическая инициатива одной из деревенских школ, акция по реставрации фасада деревянного дома-памятника архитектуры и сразу несколько проектов по развитию туризма. Не только в самом Нерчинске, но и в его окрестностях.

Туризм для Нерчинска сегодня — одно из главных слов. Теоретически, рассуждают здесь, он может быть и историческим, и этнографическим — если возродить одну из «казачьих» деревень, — и даже приключенческим, если начать возить людей к Савватеевскому месторождению, где уцелела часть инфраструктуры, созданной дореволюционными старателями. Вопрос упирается, как обычно, в наличие туристической инфраструктуры и состояние объектов, которые могут заинтересовать туристов и, соответственно, в деньги. Но и для него, кажется, находится решение.

Нерчинск_8 Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений Фото: минтер.забайкальскийкрай.рф

— Когда увидели, что мы что-то делаем, в крае тоже обратили на нас внимание. Сначала, еще в 2018 году, мы получили дополнительно 5 млн рублей на благоустройство, и сейчас люди видят, что мы продолжаем развиваться, работаем с инвесторами — и поддерживают нас, — рассказывает Галина Сердюкова.