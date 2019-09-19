Поманили селом: в Белгородской области придумали новый способ спасти исторические хутора

Молодым семьям, желающим построить дом в деревне, власти Белгородской области готовы выдавать по 3 млн рублей . Правда, речь идет не обо всех селах области, а только о тех, которые считаются представляющими историческую или культурную ценность, страдают из-за сокращения населения и были включены в специальную программу. Пока на весь регион их всего два.

Деньги будут предоставлены в качестве кредита, но с особыми условиями — процентная ставка составит 1% годовых, при этом в первые три года, когда семья будет вести строительство, все платежи, как по основной сумме, так и по процентам, будут заморожены .

После этого выплачивать кредит можно будет в течение 15 лет, при этом власти обещают списывать долг по мере рождения детей: за рождение одного ребенка сумму кредита сократят на 1 млн, второго — еще на 1 млн, после рождения третьего кредит будет считаться погашенным.

Программу в области представили в июне, а в сентябре власти объявили о планах по ее расширению. Подробнее об этой инициативе и о том, с какими проблемами вообще связана реализация программ по поддержке сельских территорий, — в материале «Известий».

Именитое село

Если верить архивам, Ватутино, которое тогда называлось Чепухином, было основано еще в XVIII столетии. К началу XX столетия здесь проживали около 500 человек, в селе имелись церковь, два общественных здания, школа и винная лавка. Теперь жителей — меньше трех десятков.

Для проведения эксперимента Ватутино власти Белгородской области, очевидно, выбрали не просто так. Свое нынешнее название село обрело в 1958 году, в честь советского военачальника Николая Ватутина. Полководец, Герой Советского Союза, погибший в 1944 году, был отсюда родом. В муниципальной администрации и сегодня с гордостью рассказывают, что предки Ватутина жили здесь с конца XVIII века.

Теперь в селе работает мемориальный дом-музей. Комплекс включает в себя дом, в котором родился генерал, а также дом, который уже после войны построили для его матери солдаты 1-го Украинского фронта.

Ватутино Дом-музей Н.Ф. Ватутина Фото: wikipedia.org

Сегодня это — едва ли не единственный объект инфраструктуры, который находится в селе, и смотреть на него особенно некому, рассказывала в мае 2019-го Ирина Шершунова, глава территориальной администрации Мандровского поселения, в которое входит и Ватутино.

Автор цитаты — Сегодня в Ватутино всего 27 человек, в основном люди преклонного возраста, которые переживают за свое село. Они неравнодушны к судьбе прекрасного мемориального комплекса «Дом-музей генерала Ватутина». К сожалению, другой инфраструктуры в селе больше нет, — отметила она.

Туристов, правда, сюда, по ее словам, едет немного. Изменить ситуацию, считают в администрации, позволило бы создание в Ватутино небольшого гостиничного комплекса. В музее верят в то, что приток жителей увеличит и число гостей, но с первым утверждением не соглашаются.

— К нам едут, едут из других районов, областей, и школьники, и разновозрастные группы, при этом вне зависимости от сезона, — уверяет «Известия» директор мемориального музея Ольга Сергеевна Ерыгина.

Правда, признает она, все сотрудники приезжают сюда из других сел. Никто из них в самом Ватутино сегодня не живет.

Всё срочно

О том, что родина знаменитого полководца постепенно умирает, глава муниципальной администрации рассказала губернатору Белгородской области Евгению Савченко, который посетил Ватутино в мае 2019-го. Губернатор предложил начать с него реализацию программы по льготному кредитованию молодых семей , причем действовать призвал решительно.

— Всё нужно сделать срочно, чтобы уже в этом году люди начинали строительство. Деньги на эти цели предусмотрим в резервном фонде правительства области, —призвал он на совещании в областном правительстве спустя несколько дней после поездки.

Тогда же в области пообещали, что в дальнейшем действие программы может быть распространено и на другие «исторически важные поселения и представляющие рекреационную ценность хутора». Для их выявления при областном правительстве планируется создать специальную комиссию, возглавить которую должен первый вице-губернатор Валерий Шамаев.

Ватутино Дом-музей Н.Ф. Ватутина Фото: wikipedia.org

Ватутино, которое было назначено стартовой точкой этого эксперимента, от районного центра города Валуйки и центра муниципального образования села Мандрово расположено относительно недалеко — 22 км и 14 км соответственно, при этом в Ватутино проложена хорошая дорога. Еще в селе гордятся живописной лесной местностью.

На этом преимущества пока заканчиваются: сюда не проведен газ, в отсутствие магазина продукты возит автолавка . Правда, в будущем инженерное обустройство Ватутино, как и других сел, которые войдут в программу, обещает взять на себя региональное правительство, но сроки, в которые это будет сделано, не уточняются.

Кредитов на руки не выдаем

Уже к июлю в районной администрации отчитались о большом количестве заинтересованных в программе. В числе первых документы подала семья Коюшевых. Как рассказал журналистам Сергей Коюшев, мотивация была простая — им с женой хотелось иметь свою жилплощадь .

— Сейчас мы с женой и ребенком в родительском доме в селе неподалеку от Ватутино теснимся. Конечно, неплохо, но нам, молодым, хочется свое жилье, — говорил он «Российской газете».

При этом главные трудности, связанные с отсутствием магазина и работы, Коюшевых не смутили. Они планируют по-прежнему ездить в родное Шелаево, где Сергей работает слесарем, а его жена — кассиром , рассказали супруги журналистам местного издания «Белпресса».

Место они уже посмотрели и теперь заняты продумыванием планировки будущего дома.

Ватутино Семья Коюшевых Фото: «Белпресса»/Анастасия Писаревская

— Дом будет двухэтажный. На первом этаже сделаем кухню, прихожую, гостиную и санузел, а на втором — три спальни: наша и две детские. Купим новую мебель и большой холодильник с двумя дверцами. С собой перевезем телевизор мужа, мои сковородки и собаку, — перечисляет жена Сергея Елизавета. Ребенок при этом в семье пока один — маленький сын Миша.

К осени желающих воспользоваться льготными условиями в Ватутино набралось около 15 человек , рассказали «Известиям» в администрации Валуйского городского округа, в состав которого входит село. Даже если переездом дело закончится не во всех случаях, для населенного пункта, численность жителей которого не достигает и 30, показатель действительно серьезный . В администрации с приоритетами уже определились.

Автор цитаты — Заявки делятся на несколько категорий, в первую очередь рассматриваются молодые и многодетные семьи, например, все остальные — уже после этого, — пояснили изданию в администрации.

Сейчас заявки находятся на различных этапах — чьи-то всё еще рассматриваются, для кого-то оформляется земля, некоторые из заявителей уже решают вопросы, связанные с возведением будущих домов.

При этом, услышав вопрос про льготную программу кредитования, в администрации первым делом отрезают: «Сразу говорю, никаких денег, кредитов мы на руки не выдаем».

Вместо этого деньги обещают платить напрямую подрядчикам — за каждый завершенный этап работ, а оператором программы назначен региональный фонд ИЖС.

Кроме того, в понедельник, 9 сентября, губернатор Евгений Савченко рассказал о планах по расширению программы еще на одно село. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

— Теперь желающие переселиться в село Большое Прохоровского района могут получить практически беспроцентный кредит и при рождении детей списать его части. Большое — это очень живописное место. Там есть замечательный музей природы, — отметил чиновник.

Ватутино Музей природы Белогорья в селе Большое Фото: vk.com/Евгений Савченко

В Большом в отличие от Ватутино дела с количеством жителей обстоят лучше — еще в 2010 году там числились прописанными более 300 человек . К 2021 году власти планируют построить при музее рекреационный комплекс и возвести еще один корпус. «Как итог — село Большое станет частью туристического кластера региона», — уверен губернатор.

Удержать тех, кто остался

Привлечь жителей в село регулярно пытаются на региональном — например, вводя программы «белгородского» или «вологодского гектаров» по образу и подобию дальневосточного — и даже муниципальном уровне . Так, летом 2018 года в одном из сельских поселений Воронежской области предложили помощь с переселением жителям Забайкалья, пострадавшим в результате паводков.

С такой инициативой выступила глава сельского поселения Светлана Мельникова. В селе Песковатка сложилась нестандартная ситуация: хорошие дома есть, с инфраструктурой всё в порядке и даже работа на местных предприятиях есть. Но вот работать некому. «Есть всё, кроме людей», — говорила тогда она «Известиям», которые подробно писали про ее историю.

Ватутино Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Обращают на это внимание и на федеральном уровне. Так, численность сельского населения стала одним из центральных пунктов комплексной программы по развитию сельских территорий, которая вступит в силу в 2020 году и рассчитана на срок до 2025 года. В заложенных в программу показателях заключается ее специфика , рассказал «Известиям» Руслан Абрамов, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.

— Основная цель — довести уровень жителей села до 25%, сейчас он составляет около 23%. То есть речь идет не о том, чтобы переселить людей в деревни, а о том, чтобы удержать в них тех, кто там еще остался, за счет создания соответствующих удобств, развития инфраструктуры, — объясняет он.

Проектная часть программы, в которую, как заявил Дмитрий Медведев, будут вложены «значительные средства» — в том числе внебюджетные, региональные и федеральные, — делится на пять направлений, призванных помочь решить проблемы с благоустройством домовладений и строительством домов, с занятостью для сельских жителей, с развитием инженерной и транспортной инфраструктуры, а также с благоустройством территорий.

Импульс развития

О проблеме с сокращением сельского населения и о необходимости развития сельских территорий в России в последние годы говорят много, однако далеко не всегда принимаемые меры приносят ожидаемый результат. В некоторых случаях его и вовсе оказывается невозможно оценить.

Так, например, произошло в Новосибирской области, где в конце лета Контрольно-счетная палата обнаружила многочисленные нарушения при реализации региональной программы по развитию сельских территорий .

В том числе, указывали аудиторы, нередко первыми в очереди на получение тех или иных мер поддержки оказывались родственники муниципальных чиновников; люди, переезжавшие в села, не получали от администраций положенной им древесины для строительства домов; а некоторые из тех, кто получал «подъемные», наоборот, вскоре уезжали в города вместе с полученными средствами. Кроме того, по мнению составителей отчета, областной минсельхоз изначально занизил показания по выполнению программы, из-за чего степень удовлетворенности населения будет очень сложно оценить.

Ватутино Фото: Depositphotos

Отсутствие инструментов для оценки эффективности тех или иных мер, а также просто недостаток изначальной информации и отсутствие качественной подготовки — главные проблемы , которые возникают при реализации подобных программ сегодня, отмечает Руслан Абрамов.

Автор цитаты — Закладывая механизм, надо просчитывать потребность в нем, нужно провести тщательный анализ, определить, будет ли она востребована — поедут в села по этой программе или не поедут, сработает или нет. Сейчас такого нет, поэтому многое и не срабатывает — мы просто пробуем на пальцах, — рассуждает собеседник издания.

Если речь о проектах крупных, подобных в том числе «гектарам», отсутствие инструментов для контроля за исполнением программы может приводить к тому, что востребованная в общем-то идея уже на этапе реализации окажется неэффективной. Например, из-за небрежности или незаинтересованности чиновников, с которыми будут сталкиваться первые «переселенцы» на местах.

Поэтому для того, чтобы программы начали приносить реальный результат, в них изначально должны быть заложены механизмы, позволяющие объективно оценить их эффективност ь. А главное — сами инициативы должны предваряться тщательным анализом реальной ситуации. И инициатива в таких случаях должна в первую очередь исходить от регионов, убежден Руслан Абрамов.

— Региональные власти должны понимать свои проблемы, возможные пути их решения — если проблема масштабная, логично, что они могут попросить поддержки на федеральном уровне, — но импульс развития всегда должен исходить от них, — заключает эксперт.