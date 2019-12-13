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Эксперт раскритиковал попытки вернуть пиво на стадионы

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Попытки вернуть пиво на стадионы лоббируются производителями пивоваренных компаний, заявил «Известиям» руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Ранее в пятницу, 13 декабря, Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий разрешить продажу пива на стадионах.

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Сами по себе продажи пива на стадионах не принесут прибыли крупным пивоваренным компаниям, отметил эксперт. «С точки зрения реализации пива, обсуждаемые объемы сложно выразить в десятых долях процента», — сказал Шапкин.

Однако шумиха вокруг возвращения пива на стадиона отвлекает внимание общественности и законодателей от важных вопросов, уверен специалист. В частности, от обсуждения идеи ввести лицензирование на производство и оборот пивоваренной продукции, и планов правительства ввести маркировку пива.

«По сути пивоварам не важно, примут этот законопроект или нет. Для них важно, чтобы он обсуждался и на него отвлекалось внимание», — добавил Шапкин.

Ранее, 5 декабря, законопроект о продаже пива на стадионах во время проведения футбольных матчей поддержал комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

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