Эксперт раскритиковал попытки вернуть пиво на стадионы

Попытки вернуть пиво на стадионы лоббируются производителями пивоваренных компаний, заявил «Известиям» руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Ранее в пятницу, 13 декабря, Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий разрешить продажу пива на стадионах.

Сами по себе продажи пива на стадионах не принесут прибыли крупным пивоваренным компаниям, отметил эксперт. «С точки зрения реализации пива, обсуждаемые объемы сложно выразить в десятых долях процента», — сказал Шапкин.

Однако шумиха вокруг возвращения пива на стадиона отвлекает внимание общественности и законодателей от важных вопросов, уверен специалист. В частности, от обсуждения идеи ввести лицензирование на производство и оборот пивоваренной продукции, и планов правительства ввести маркировку пива.

«По сути пивоварам не важно, примут этот законопроект или нет. Для них важно, чтобы он обсуждался и на него отвлекалось внимание», — добавил Шапкин.

Ранее, 5 декабря, законопроект о продаже пива на стадионах во время проведения футбольных матчей поддержал комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.