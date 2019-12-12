Ученые протестировали популярный метод открывания банки с пивом

Датские ученые выяснили, что предварительное постукивание по банке с пивом не предотвращает выплескивание пены при ее вскрытии. Об этом сообщает arXiv.org.

Исследовали из Университета Южной Дании в Оденсе решили проверить, может ли предварительное постукивание по банке с пивом уменьшить пенообразование, как гласит популярное мнение.

Смысл этого метода обычно объясняют так: постукивание освобождает пузырьки газа, которые часто прикрепляются к стенкам банки. В результате они устремятся вверх и остаются в самом верху емкости, поэтому пенообразование якобы будет меньшим.

«Будучи ученым, я всегда хотела знать, действительно ли это эффективно», — заявила соавтор исследования Елизавета Сопина.

В итоге все банки разделили на четыре группы: которые не трясли и по которым не постукивали; которые не трясли, но постукивали; которые трясли, но не постукивали; которые трясли и постукивали.

Те банки, которые трясли, при вскрытии потеряли в среднем 3,45 грамма пива, а остававшиеся в покое банки — не более 0,51 грамма. При этом постукивание пальцем никак не отразилось на результатах.

Ученые пришли к выводу, что единственный способ избежать потерь и сохранить свое пиво — не торопиться открывать его сразу, если банка подвергалась тряске, и дать ей постоять в покое.

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