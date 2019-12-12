Прямой эфир

Ученые протестировали популярный метод открывания банки с пивом

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Датские ученые выяснили, что предварительное постукивание по банке с пивом не предотвращает выплескивание пены при ее вскрытии. Об этом сообщает arXiv.org.

Пена дней: депутаты предлагают вернуть пиво на стадионы
Инициатива пока остается спорной

Исследовали из Университета Южной Дании в Оденсе решили проверить, может ли предварительное постукивание по банке с пивом уменьшить пенообразование, как гласит популярное мнение.

Смысл этого метода обычно объясняют так: постукивание освобождает пузырьки газа, которые часто прикрепляются к стенкам банки. В результате они устремятся вверх и остаются в самом верху емкости, поэтому пенообразование якобы будет меньшим.

«Будучи ученым, я всегда хотела знать, действительно ли это эффективно», — заявила соавтор исследования Елизавета Сопина.

В итоге все банки разделили на четыре группы: которые не трясли и по которым не постукивали; которые не трясли, но постукивали; которые трясли, но не постукивали; которые трясли и постукивали.

Те банки, которые трясли, при вскрытии потеряли в среднем 3,45 грамма пива, а остававшиеся в покое банки — не более 0,51 грамма. При этом постукивание пальцем никак не отразилось на результатах.

Ученые пришли к выводу, что единственный способ избежать потерь и сохранить свое пиво — не торопиться открывать его сразу, если банка подвергалась тряске, и дать ей постоять в покое.

В конце ноября немецкие ученые заявили, что женщинам безопасно употреблять не более 12 г чистого алкоголя в день, а мужчинам — не более 24 г. При этом для сохранения здоровья рекомендовалось совсем отказаться от спиртного или не употреблять его хотя бы два дня в неделю, так как оно мешает усвоению витаминов и питательных веществ в организме, что, в свою очередь, приводит к развитию многочисленных заболеваний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Найдены восстанавливающие печень после алкоголя бактерии
Ученые опровергли существование безопасной дозы алкоголя

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019